ЦАХАЛ: Израиль ответит на атаку со стороны Ирана
Израиль пообещал ответ на атаку со стороны Ирана. Об этом в видеообращении объявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«Мы будем защищать граждан Израиля. У этого обстрела будут последствия. У нас есть планы. Мы будем действовать тогда и там, где будет нужно», – сказал он.
Вместе с тем ведомство разрешило гражданам покинуть бомбоубежища во всех районах страны. Массированная ракетная атака со стороны Ирана, по уточнению ЦАХАЛ, завершена.
Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля. Также были запущены снаряды со стороны Ливана. После начала иранской атаки командование тыла Израиля распространило инструкции по спасению жизни в различных районах страны. Население попросили придерживаться указаний командования, в частности, услышав сирену, предписывается зайти в бомбоубежище.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что ракетный удар является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. В КСИР предупредили, что в случае военного ответа Израиль столкнется с «еще более разрушительными атаками».
Помимо ракетного обстрела на юге Тель-Авива произошел теракт. Двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по гражданским. Израильский Telegram-канал «Едиот ахронот» сообщил, что в результате стрельбы погибли восемь человек. Предположительно, двое стрелков ликвидированы.