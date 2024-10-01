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ЦАХАЛ: Израиль ответит на атаку со стороны Ирана

Ведомости

Израиль пообещал ответ на атаку со стороны Ирана. Об этом в видеообращении объявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Мы будем защищать граждан Израиля. У этого обстрела будут последствия. У нас есть планы. Мы будем действовать тогда и там, где будет нужно», – сказал он.

Вместе с тем ведомство разрешило гражданам покинуть бомбоубежища во всех районах страны. Массированная ракетная атака со стороны Ирана, по уточнению ЦАХАЛ, завершена.

Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля. Также были запущены снаряды со стороны Ливана. После начала иранской атаки командование тыла Израиля распространило инструкции по спасению жизни в различных районах страны. Население попросили придерживаться указаний командования, в частности, услышав сирену, предписывается зайти в бомбоубежище.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что ракетный удар является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. В КСИР предупредили, что в случае военного ответа Израиль столкнется с «еще более разрушительными атаками».

Помимо ракетного обстрела на юге Тель-Авива произошел теракт. Двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по гражданским. Израильский Telegram-канал «Едиот ахронот» сообщил, что в результате стрельбы погибли восемь человек. Предположительно, двое стрелков ликвидированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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