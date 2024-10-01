СМИ: в результате иранских ударов по Израилю погиб палестинец
В результате иранской ракетной атаки на Израиль от осколков ракеты погиб палестинец в деревне Нуэйма на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на палестинских пользователей социальных сетей.
По информации палестинских источников, погибший родом из Газы и работал разнорабочим. Вечером 1 октября Jerusalem Post сообщило, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. По данным израильских СМИ, заседание кабинета министров по вопросам безопасности состоится в бункере в Иерусалиме.
Противостояние Израиля с Ираном обострилось 27 сентября после убийства лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате массированного авиаудара по югу Бейрута. Иран пообещал нанести удар по Израилю в отместку за это нападение, а также за убийство политического лидера «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».