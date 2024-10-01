IRIB: Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты в ходе ударов по Израилю

Вечером 1 октября Иран запустил в сторону Израиля более сотни ракет. Обстановка между двумя странами накалилась 27 сентября после убийства лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате массированного авиаудара на юге Бейрута.



Иран представил первую гиперзвуковую ракету в июне 2023 г. Ракета способна наносить удары на расстоянии 1400 км. Иран является четвертой страной, обладающей таким видом оружия. Гиперзвуковое оружее также имеется у России, Китая и США.