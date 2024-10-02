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Путин: Россия и Китай продолжат укреплять партнерство в новую эпоху

Ведомости

Отношения между Россией и Китаем находятся на самом высоком уровне в истории, страны продолжат укреплять партнерство в новую эпоху. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия российско-китайских дипотношений.

Путин напомнил, что 75 лет назад Россия первой в мире признала КНР и установила с ней «тесные отношения сотрудничества». Сейчас Россия и Китай взаимодействуют по различным политическим, торгово-экономическим и научно-техническим вопросам, в частности, страны «привержены построению справедливого и многополярного мира».

«Уверен, что обе стороны в полной мере реализуют консенсус по ряду вопросов, который был достигнут на моих встречах с председателем КНР Си Цзиньпином, будут и далее укреплять российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху, способствовать поддержанию безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире», – отметил российский лидер (цитата по CCTV).

Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме заявил, что в новую эпоху, «перед лицом крупных перемен, невиданных за столетие», доверие между Пекином и Москвой продолжало углубляться, сотрудничество достигло «замечательных результатов», а дружба двух стран «глубоко укоренилась в сердцах людей».

В мае этого года Путин посетил Китай. В ходе визита он провел переговоры с Си, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Председатель КНР назвал переговоры с российской стороной откровенными, дружескими и содержательными. Президент России, в свою очередь, отметил, что переговоры показали большое значение российско-китайского сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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