Путин: Россия и Китай продолжат укреплять партнерство в новую эпоху
Отношения между Россией и Китаем находятся на самом высоком уровне в истории, страны продолжат укреплять партнерство в новую эпоху. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия российско-китайских дипотношений.
Путин напомнил, что 75 лет назад Россия первой в мире признала КНР и установила с ней «тесные отношения сотрудничества». Сейчас Россия и Китай взаимодействуют по различным политическим, торгово-экономическим и научно-техническим вопросам, в частности, страны «привержены построению справедливого и многополярного мира».
«Уверен, что обе стороны в полной мере реализуют консенсус по ряду вопросов, который был достигнут на моих встречах с председателем КНР Си Цзиньпином, будут и далее укреплять российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху, способствовать поддержанию безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире», – отметил российский лидер (цитата по CCTV).
Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме заявил, что в новую эпоху, «перед лицом крупных перемен, невиданных за столетие», доверие между Пекином и Москвой продолжало углубляться, сотрудничество достигло «замечательных результатов», а дружба двух стран «глубоко укоренилась в сердцах людей».
В мае этого года Путин посетил Китай. В ходе визита он провел переговоры с Си, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Председатель КНР назвал переговоры с российской стороной откровенными, дружескими и содержательными. Президент России, в свою очередь, отметил, что переговоры показали большое значение российско-китайского сотрудничества.