Путин: Россия и Китай продолжат укреплять партнерство в новую эпоху

«Уверен, что обе стороны в полной мере реализуют консенсус по ряду вопросов, который был достигнут на моих встречах с председателем КНР Си Цзиньпином, будут и далее укреплять российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху, способствовать поддержанию безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире», – отметил российский лидер (цитата по CCTV).