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Володин: до конца года часть депутатов пересядут на Aurus и Lada Aura

Ведомости

До конца года руководители фракций Государственной думы и вице-спикеры пересядут на Aurus, а председатели комитетов – на Lada Aura. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«До конца года руководители фракций Государственной думы и вице-спикеры пересядут на Aurus: поступит семь машин», – рассказал он (цитата по ТАСС).

Володин уточнил, что на пяти Aurus будут ездить лидеры фракций, а еще на двух – вице-спикеры. По его словам, первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников уже пересели на отечественное авто.

Lada Aura будут пользоваться 17 председателей думских комитетов.

Автомобили Aurus относятся к представительскому и высшему классу. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Впервые Aurus был показан на инаугурации 2018 г. На машине этой марки ездит президент РФ Владимир Путин.

Lada Aura создана на базе Lada Vesta. У автомобиля удлиненный кузов, салон сделан из натуральной кожи. Мощность двигателя машины составляет 122 л. с., объем – 1,8 л. Модель оснащена автоматической коробкой передач и премиальной аудиосистемой. В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что управление делами президента РФ даст оценку надежности и стоимости бизнес-седана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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