Володин: до конца года часть депутатов пересядут на Aurus и Lada Aura
До конца года руководители фракций Государственной думы и вице-спикеры пересядут на Aurus, а председатели комитетов – на Lada Aura. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«До конца года руководители фракций Государственной думы и вице-спикеры пересядут на Aurus: поступит семь машин», – рассказал он (цитата по ТАСС).
Володин уточнил, что на пяти Aurus будут ездить лидеры фракций, а еще на двух – вице-спикеры. По его словам, первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников уже пересели на отечественное авто.
Lada Aura будут пользоваться 17 председателей думских комитетов.
Автомобили Aurus относятся к представительскому и высшему классу. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Впервые Aurus был показан на инаугурации 2018 г. На машине этой марки ездит президент РФ Владимир Путин.
Lada Aura создана на базе Lada Vesta. У автомобиля удлиненный кузов, салон сделан из натуральной кожи. Мощность двигателя машины составляет 122 л. с., объем – 1,8 л. Модель оснащена автоматической коробкой передач и премиальной аудиосистемой. В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что управление делами президента РФ даст оценку надежности и стоимости бизнес-седана.