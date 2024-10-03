В Литве начали проверку после призыва телеведущего к расправе за русскую музыку

13 сентября на видео-платформе YouTube был опубликован диалог Раманаускаса с литовским политиком, в ходе которого он заявил о том, что надо «расстреливать тех, кто смотрит русские фильмы и слушает русскую музыку».



Через несколько дней телеведущий извинился перед русскими жителями Литвы.