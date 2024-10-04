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Ким Чен Ын допустил применение ядерного оружия в случае нападения на страну

Ведомости

КНДР применит всю военную мощь, включая ядерное оружие, в случае посягательства на суверенитет республики. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения учебной базы спецназа Корейской народной армии.

«Если враги, впавшие в крайнюю глупость и безрассудство, проигнорируют наши неоднократные предупреждения, преисполнятся чрезмерного «доверия» к союзу Южной Кореи и США и попытаются применить силу для посягательства на суверенитет республики, мы не проявим пощады», – подчеркнул он (цитата по ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что «это не какая-то риторическая угроза, а реалистичный прогноз».

Таким образом Ким Чен Ын отреагировал на слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который пригрозил КНДР военным ответом от альянса Южной Кореи и США в случае применения ядерного оружия. Северокорейский лидер назвал своего южнокорейского коллегу «марионеткой».

10 сентября Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. Он подчеркнул, что Северная Корея является ответственной ядерной державой, но на фоне расширения «возглавляемой США военной системы» перед КНДР появляется «серьезная угроза», в связи с этим стране нужно усовершенствовать ядерные силы для собственной защиты.

В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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