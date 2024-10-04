Ким Чен Ын допустил применение ядерного оружия в случае нападения на страну

10 сентября Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. Он подчеркнул, что Северная Корея является ответственной ядерной державой, но на фоне расширения «возглавляемой США военной системы» перед КНДР появляется «серьезная угроза», в связи с этим стране нужно усовершенствовать ядерные силы для собственной защиты.