Ким Чен Ын допустил применение ядерного оружия в случае нападения на страну
КНДР применит всю военную мощь, включая ядерное оружие, в случае посягательства на суверенитет республики. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения учебной базы спецназа Корейской народной армии.
«Если враги, впавшие в крайнюю глупость и безрассудство, проигнорируют наши неоднократные предупреждения, преисполнятся чрезмерного «доверия» к союзу Южной Кореи и США и попытаются применить силу для посягательства на суверенитет республики, мы не проявим пощады», – подчеркнул он (цитата по ЦТАК).
Ким Чен Ын подчеркнул, что «это не какая-то риторическая угроза, а реалистичный прогноз».
Таким образом Ким Чен Ын отреагировал на слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который пригрозил КНДР военным ответом от альянса Южной Кореи и США в случае применения ядерного оружия. Северокорейский лидер назвал своего южнокорейского коллегу «марионеткой».
10 сентября Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. Он подчеркнул, что Северная Корея является ответственной ядерной державой, но на фоне расширения «возглавляемой США военной системы» перед КНДР появляется «серьезная угроза», в связи с этим стране нужно усовершенствовать ядерные силы для собственной защиты.
В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.