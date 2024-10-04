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Жертвами ударов Израиля по Ливану стали более 2000 человек

Ведомости

Более 2000 жителей Ливана погибли в результате ударов Израиля с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, около 9500 получили ранения. Об этом пишет ливанское агентство Al Wataniya со ссылкой на координатора центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, министра окружающей среды республики Насера Ясина.

3 октября правительство Ливана сообщало о гибели 1974 человек.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации 250 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана. Армия обороны Израиля также ликвидировала главу управления коммуникационных сетей «Хезболлы» Мухаммеда Рашида Сакафи в результате удара ВВС Израиля по Бейруту 3 октября. До этого Израиль убил большую часть руководства шиитской группировки, включая ее руководителя Хасана Насраллу, что спровоцировало ответный удар со стороны Ирана.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильская армия сообщила, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе.

23 сентября израильская армия начала операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В тот же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов, удары приходились также и по жилым домам. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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