NYT: Трамп в 2017 году интересовался мнением Путина о поставках оружия Киеву

Эта «враждебность» Трампа по отношению к Украине остается на переднем плане и в 2024 г., в последние недели перед президентскими выборами в США, отмечает издание. Экс-президент, напоминает NYT, так и не дал понять, будет ли он останавливать или сокращать американскую военную и дипломатическую поддержку Украины.