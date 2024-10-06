NYT: Трамп в 2017 году интересовался мнением Путина о поставках оружия Киеву
Бывший президент США Дональд Трамп во время первой встречи с российский президентом Владимиром Путиным интересовался его мнением о поставках Украине вооружений, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Встреча лидеров двух государств состоялась в июле 2017 г. в Гамбурге. Путин в разговоре с американским президентом, как утверждается, назвал республику «коррумпированной страной».
Американский президент, по данным NYT, заявил российскому коллеге о планах его администрации начать оказывать военную помощь Украине и спросил, что Путин об этом думает. Тот ответил, что это решение будет «ошибкой».
«Что бы Америка ни дала украинцам, они попросят больше», – приводит NYT ответ Путина.
Эта «враждебность» Трампа по отношению к Украине остается на переднем плане и в 2024 г., в последние недели перед президентскими выборами в США, отмечает издание. Экс-президент, напоминает NYT, так и не дал понять, будет ли он останавливать или сокращать американскую военную и дипломатическую поддержку Украины.
Трамп в сентябре на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.