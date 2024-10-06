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NYT: Трамп в 2017 году интересовался мнением Путина о поставках оружия Киеву

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп во время первой встречи с российский президентом Владимиром Путиным интересовался его мнением о поставках Украине вооружений, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Встреча лидеров двух государств состоялась в июле 2017 г. в Гамбурге. Путин в разговоре с американским президентом, как утверждается, назвал республику «коррумпированной страной». 

Американский президент, по данным NYT, заявил российскому коллеге о планах его администрации начать оказывать военную помощь Украине и спросил, что Путин об этом думает. Тот ответил, что это решение будет «ошибкой».

«Что бы Америка ни дала украинцам, они попросят больше», – приводит NYT ответ Путина.

Эта «враждебность» Трампа по отношению к Украине остается на переднем плане и в 2024 г., в последние недели перед президентскими выборами в США, отмечает издание. Экс-президент, напоминает NYT, так и не дал понять, будет ли он останавливать или сокращать американскую военную и дипломатическую поддержку Украины. 

Трамп в сентябре на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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