Израильские военные за год задержали более 100 палестинских журналистов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с октября 2023 г. задержала 108 палестинских журналистов, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Ассоциацию поддержки заключенных и прав человека (Addameer).
Журналисты были задержаны как в секторе Газа, так и на Западном берегу. В израильском заключении остаются не менее 58 журналистов, в том числе шесть женщин-журналистов, и 22 журналиста из Газы.
Как минимум 16 журналистов находятся под административным арестом.
За год было выдано более 9000 постановлений об административном задержании, включая новые и продленные постановления. Протоколы были составлены, в том числе, в отношении детей и женщин, добавили в Addameer.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. ЦАХАЛ начала свою военную операцию после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. Тогда были убиты порядка 1200 человек, еще около 250 попали в плен.
За год было объявлено одно перемирие, в ходе которого произошел обмен заложников и палестинских заключенных. Ситуация с новым перемирием осложнилась после того, как Израиль объявил 23 сентября операцию «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла». В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны.
Кроме того, 1 октября в Тель-Авиве произошел теракт, совершенный двумя вооруженными мужчинами. Ответственность за атаку взяло на себя военное крыло палестинского «Хамаса» – «Аль-Кассам». 7 октября, в годовщину конфликта, «Аль-Кассам» атаковала Тель-Авив ракетами.