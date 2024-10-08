Израильские военные за год задержали более 100 палестинских журналистов

За год было объявлено одно перемирие, в ходе которого произошел обмен заложников и палестинских заключенных. Ситуация с новым перемирием осложнилась после того, как Израиль объявил 23 сентября операцию «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла». В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны.