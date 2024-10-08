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Израильские военные за год задержали более 100 палестинских журналистов

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с октября 2023 г. задержала 108 палестинских журналистов, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Ассоциацию поддержки заключенных и прав человека (Addameer).

Журналисты были задержаны как в секторе Газа, так и на Западном берегу. В израильском заключении остаются не менее 58 журналистов, в том числе шесть женщин-журналистов, и 22 журналиста из Газы.

Как минимум 16 журналистов находятся под административным арестом.

За год было выдано более 9000 постановлений об административном задержании, включая новые и продленные постановления. Протоколы были составлены, в том числе, в отношении детей и женщин, добавили в Addameer.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. ЦАХАЛ начала свою военную операцию после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. Тогда были убиты порядка 1200 человек, еще около 250 попали в плен.

За год было объявлено одно перемирие, в ходе которого произошел обмен заложников и палестинских заключенных. Ситуация с новым перемирием осложнилась после того, как Израиль объявил 23 сентября операцию «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла». В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны.

Кроме того, 1 октября в Тель-Авиве произошел теракт, совершенный двумя вооруженными мужчинами. Ответственность за атаку взяло на себя военное крыло палестинского «Хамаса» – «Аль-Кассам». 7 октября, в годовщину конфликта, «Аль-Кассам» атаковала Тель-Авив ракетами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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