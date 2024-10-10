Рябков опроверг слова Трампа о близости РФ, КНР и США к сделке о денуклеаризации

5 октября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Трамп во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным в июле 2017 г. в Гамбурге интересовался его мнением о поставках Украине вооружений. По данным NYT, бывший лидер США заявил российскому коллеге о планах его администрации начать оказывать военную помощь Украине и спросил, что Путин об этом думает. Тот ответил, что это решение будет ошибкой.