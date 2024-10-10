Рябков опроверг слова Трампа о близости РФ, КНР и США к сделке о денуклеаризации
Заявления бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что в период его президентского срока Россия, Китай и США были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались», – сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).
О том, что три державы были близки к подписанию договора о денуклеаризации, Трамп заявил в интервью YouTube-каналу Flagrant 9 октября. «Мы были близки к заключению соглашения по полному отказу от ядерного оружия, это было бы так хорошо для всех стран», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).
5 октября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Трамп во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным в июле 2017 г. в Гамбурге интересовался его мнением о поставках Украине вооружений. По данным NYT, бывший лидер США заявил российскому коллеге о планах его администрации начать оказывать военную помощь Украине и спросил, что Путин об этом думает. Тот ответил, что это решение будет ошибкой.
В сентябре Трамп встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тогда он выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.