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Рябков опроверг слова Трампа о близости РФ, КНР и США к сделке о денуклеаризации

Ведомости

Заявления бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что в период его президентского срока Россия, Китай и США были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались», – сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).

О том, что три державы были близки к подписанию договора о денуклеаризации, Трамп заявил в интервью YouTube-каналу Flagrant 9 октября. «Мы были близки к заключению соглашения по полному отказу от ядерного оружия, это было бы так хорошо для всех стран», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).

5 октября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Трамп во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным в июле 2017 г. в Гамбурге интересовался его мнением о поставках Украине вооружений. По данным NYT, бывший лидер США заявил российскому коллеге о планах его администрации начать оказывать военную помощь Украине и спросил, что Путин об этом думает. Тот ответил, что это решение будет ошибкой.

В сентябре Трамп встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тогда он выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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