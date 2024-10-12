Эрдоган призвал Россию и Иран действовать ради сохранения Сирии

Эрдоган отметил, что Турция следит за действиями России в Сирии, и отметил, что РФ, Сирия и Иран работают в регионе над стабильностью сообща. «России, Ирану и Сирии крайне важно принять более эффективные меры против этой ситуации, которая представляет наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии», – сказал он.