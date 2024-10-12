Эрдоган призвал Россию и Иран действовать ради сохранения Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что России и Ирану следует более активно помогать Сирии в противостоянии угрозам со стороны Израиля. Об этом он заявил журналистам в самолете по возвращении из визитов в Албанию и Сербию. Его слова приводит турецкое агентство Haber Turk.
По его словам, Израиль представляет реальную угрозу для регионального и глобального мира. «Те, кто берет на себя обязанность сохранять мир во всем мире, должны положить конец этой угрозе и сохранить мир», – сказал он.
Эрдоган отметил, что Турция следит за действиями России в Сирии, и отметил, что РФ, Сирия и Иран работают в регионе над стабильностью сообща. «России, Ирану и Сирии крайне важно принять более эффективные меры против этой ситуации, которая представляет наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии», – сказал он.
Его заявление прозвучало после сообщений о регулярных авиаударах Израиля по сирийским территориям, включая Дамаск. Президент подчеркнул, что Турция поддерживает устойчивое мирное урегулирование в Сирии.