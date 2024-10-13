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МИД Ирака заявил о риске энергокризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке

Ведомости

Конфликт на Ближнем Востоке может распространиться на Иран и Ирак, что поставит под угрозу поставки энергоносителей и спровоцирует мировой энергетический кризис, заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. Его слова приводит портал Shafaq News.  

«Израильская агрессия против Ливана может привести к началу новой войны. Продолжающаяся война опасна, и ее эскалация угрожает всему региону», – сказал он во время совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Ирак выступает против использования воздушного пространства страны «в части любых военных действий», подчеркнул Хусейн. По его словам, иракское правительство не принимало никакого решения о вступлении в войну. Возможность распространения конфликта на Иран и Ирак министр назвал «неприемлемой». Боевые действия в регионе серьезно повлияют на мировую навигацию и спровоцируют всемирный энергетический кризис, есть также вероятность эскалации в полномасштабную войну, добавил он.

Хусейн призвал Израиль остановить военные действия в секторе Газа и Ливане и выразил приверженность Ирака достижению мира и прекращению огня, передает Shafaq News.

Спустя год после начала конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» настало время прекращения огня в регионе, заявил 7 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X. По его мнению, ситуация после нападения на Израиль год назад ухудшается. Боррель также выразил тревогу по поводу бомбардировок со стороны шиитского движения «Хезболла», армии обороны Израиля и Ирана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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