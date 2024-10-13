МИД Ирака заявил о риске энергокризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке
Конфликт на Ближнем Востоке может распространиться на Иран и Ирак, что поставит под угрозу поставки энергоносителей и спровоцирует мировой энергетический кризис, заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. Его слова приводит портал Shafaq News.
«Израильская агрессия против Ливана может привести к началу новой войны. Продолжающаяся война опасна, и ее эскалация угрожает всему региону», – сказал он во время совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Ирак выступает против использования воздушного пространства страны «в части любых военных действий», подчеркнул Хусейн. По его словам, иракское правительство не принимало никакого решения о вступлении в войну. Возможность распространения конфликта на Иран и Ирак министр назвал «неприемлемой». Боевые действия в регионе серьезно повлияют на мировую навигацию и спровоцируют всемирный энергетический кризис, есть также вероятность эскалации в полномасштабную войну, добавил он.
Хусейн призвал Израиль остановить военные действия в секторе Газа и Ливане и выразил приверженность Ирака достижению мира и прекращению огня, передает Shafaq News.
Спустя год после начала конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» настало время прекращения огня в регионе, заявил 7 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X. По его мнению, ситуация после нападения на Израиль год назад ухудшается. Боррель также выразил тревогу по поводу бомбардировок со стороны шиитского движения «Хезболла», армии обороны Израиля и Ирана.