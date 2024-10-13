МИД Ирака заявил о риске энергокризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке

Спустя год после начала конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» настало время прекращения огня в регионе, заявил 7 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X. По его мнению, ситуация после нападения на Израиль год назад ухудшается. Боррель также выразил тревогу по поводу бомбардировок со стороны шиитского движения «Хезболла», армии обороны Израиля и Ирана.