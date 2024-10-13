Премьер Ливана осудил призыв Нетаньяху вывести миротворцев ООН
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил призыв главы израильского правительства Беньямина Нетаньяху к ООН о выводе миротворцев организации из зоны боевых действий в южном Ливане. Об этом со ссылкой на заявление Микати пишет Times of Israel.
Нетаньяху ранее 13 октября призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести силы ЮНИФИЛ (United Nations Interim Force In Lebanon, миротворческие силы ООН в Ливане) «из оплота “Хезболлы” и зон боевых действий». По словам израильского премьера, армия его страны неоднократно просила об этом. Нетаньяху считает, что отказ вывести силы ЮНИФИЛ делает сотрудников ООН «заложниками "Хезболлы", что угрожает и их жизни, и нашим солдатам».
Ливан осуждает позицию Нетаньяху и израильскую агрессию против миротворцев UNIFIL, заявил Микати.
«Предупреждение, которое Нетаньяху адресовал Гутерришу, требуя вывести UNIFIL, представляет собой новую главу в подходе противника, не соблюдающего международные нормы», – сказал премьер Ливана.
23 сентября этого года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.
12 октября в ЦАХАЛ сообщили, что ВВС Израиля за сутки атаковали в Ливане около 200 объектов ливанской группировки «Хезболла». В тот же день израильские военные заявили о запуски с территории Ливана в сторону Израиля 30 ракет, часть из которых была перехвачена.