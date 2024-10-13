Премьер Ливана осудил призыв Нетаньяху вывести миротворцев ООН

12 октября в ЦАХАЛ сообщили, что ВВС Израиля за сутки атаковали в Ливане около 200 объектов ливанской группировки «Хезболла». В тот же день израильские военные заявили о запуски с территории Ливана в сторону Израиля 30 ракет, часть из которых была перехвачена.