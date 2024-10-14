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Байден выразил готовность к переговорам о ядерном оружии с РФ, КНДР и КНР

Ведомости

США готовы вести переговоры о ядерном оружии с Россией, КНДР и Китаем. Об этом заявил президент США Джо Байден в поздравлении японской организации выживших после американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки «Нихон Хиданке» с получением Нобелевской премией мира.

«Соединенные Штаты готовы вступить в переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий по уменьшению ядерной угрозы», – отметил Байден. 

Он добавил, что странам «невыгодно» препятствовать сокращению ядерных арсеналов. По мнению президента США, ядерные риски «подрывают нормы и соглашения», над которыми страны работали коллективно.

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия готова к диалогу с США по стратегической безопасности, но, пока американская сторона ставит задачу стратегического поражения Москвы на Украине, он невозможен. Он подчеркнул, что все вопросы, касающиеся безопасности российского государства, можно обсуждать лишь в комплексе.

1 октября «Известия» со ссылкой на высокопоставленного чиновника написали, что Москва не планирует подписывать новое соглашение между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Причиной названы агрессивные действия США по отношению к России.

В Кремле заявили, что при обсуждении этого вопроса нужно принимать во внимание изменившуюся ситуацию в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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