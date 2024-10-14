Байден выразил готовность к переговорам о ядерном оружии с РФ, КНДР и КНР

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия готова к диалогу с США по стратегической безопасности, но, пока американская сторона ставит задачу стратегического поражения Москвы на Украине, он невозможен. Он подчеркнул, что все вопросы, касающиеся безопасности российского государства, можно обсуждать лишь в комплексе.