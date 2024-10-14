Байден выразил готовность к переговорам о ядерном оружии с РФ, КНДР и КНР
США готовы вести переговоры о ядерном оружии с Россией, КНДР и Китаем. Об этом заявил президент США Джо Байден в поздравлении японской организации выживших после американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки «Нихон Хиданке» с получением Нобелевской премией мира.
«Соединенные Штаты готовы вступить в переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий по уменьшению ядерной угрозы», – отметил Байден.
Он добавил, что странам «невыгодно» препятствовать сокращению ядерных арсеналов. По мнению президента США, ядерные риски «подрывают нормы и соглашения», над которыми страны работали коллективно.
Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия готова к диалогу с США по стратегической безопасности, но, пока американская сторона ставит задачу стратегического поражения Москвы на Украине, он невозможен. Он подчеркнул, что все вопросы, касающиеся безопасности российского государства, можно обсуждать лишь в комплексе.
1 октября «Известия» со ссылкой на высокопоставленного чиновника написали, что Москва не планирует подписывать новое соглашение между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Причиной названы агрессивные действия США по отношению к России.
В Кремле заявили, что при обсуждении этого вопроса нужно принимать во внимание изменившуюся ситуацию в мире.