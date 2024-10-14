Медведев раскритиковал предложение США о переговорах по ядерному оружию
Переговоры на тему стратегических наступательных вооружений (СНВ) с США не более полезны, чем переговоры о перемирии с Адольфом Гитлером в 1945 г. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения», – пояснил свою позицию Медведев, добавив, что президент США Джо Байден высказался на эту тему «в целях помощи» своей «протеже» Камале Харрис.
14 октября Байден в поздравлении японской организации выживших после американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки «Нихон Хиданке» с получением Нобелевской премией мира заявил, что США готовы вести переговоры о ядерном оружии с Россией, КНДР и Китаем. Он добавил, что странам невыгодно препятствовать сокращению ядерных арсеналов. По мнению президента США, ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над которыми страны работали коллективно.
1 октября «Известия» со ссылкой на высокопоставленного чиновника писали, что Москва не планирует подписывать новое соглашение между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Причиной названы агрессивные действия США по отношению к России.