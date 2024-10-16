Мишустин заявил об усилении экономического сотрудничества России и Китая

Мишустин заявил об усилении экономического сотрудничества России и КитаяПо словам премьера, внешнее давление не помешало укреплению связей
Несмотря на беспрецедентное внешнее давление Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, сообщается на сайте правительства.
«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество. Мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли», – сказал Мишустин.
РФ и КНР также наращивают грузоперевозки, повышают пропускную способность погранпереходов, создают новые международные транспортные коридоры. Кроме того, внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства, укреплению продовольственной безопасности, культурным и гуманитарным связям.
Мишустин выразил уверенность в том, что сотрудничество Москвы и Пекина будет способствовать повышению эффективности ШОС, позволит в полной мере раскрыть значительный экономический потенциал этого объединения.
«За три четверти века российско-китайское сотрудничество получило новое качество и содержательное наполнение. Мы приумножаем традиции добрососедства, дружбы и стратегического партнерства», – подчеркнул премьер.
15 октября Мишустин прибыл в Пакистан. 16 октября он примет участие в заседании совета глав правительств государств – членов ШОС.
ШОС объединяет 10 государств: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Декларация о создании ШОС была подписана в 2001 г. – тогда в объединение входили шесть стран (позднее присоединились Индия, Пакистан и Иран). Кроме того, у ШОС есть «партнеры по диалогу» – это 14 стран: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Еще два государства являются наблюдателями – это Афганистан и Монголия.