Мишустин заявил об усилении экономического сотрудничества России и Китая

ШОС объединяет 10 государств: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Декларация о создании ШОС была подписана в 2001 г. – тогда в объединение входили шесть стран (позднее присоединились Индия, Пакистан и Иран). Кроме того, у ШОС есть «партнеры по диалогу» – это 14 стран: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Еще два государства являются наблюдателями – это Афганистан и Монголия.