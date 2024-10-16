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Мишустин заявил об усилении экономического сотрудничества России и Китая

По словам премьера, внешнее давление не помешало укреплению связей
Ведомости

 

Несмотря на беспрецедентное внешнее давление Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, сообщается на сайте правительства.

«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество. Мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли», – сказал Мишустин.

РФ и КНР также наращивают грузоперевозки, повышают пропускную способность погранпереходов, создают новые международные транспортные коридоры. Кроме того, внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства, укреплению продовольственной безопасности, культурным и гуманитарным связям.

Мишустин выразил уверенность в том, что сотрудничество Москвы и Пекина будет способствовать повышению эффективности ШОС, позволит в полной мере раскрыть значительный экономический потенциал этого объединения.

«За три четверти века российско-китайское сотрудничество получило новое качество и содержательное наполнение. Мы приумножаем традиции добрососедства, дружбы и стратегического партнерства», – подчеркнул премьер.

15 октября Мишустин прибыл в Пакистан. 16 октября он примет участие в заседании совета глав правительств государств – членов ШОС.

ШОС объединяет 10 государств: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Декларация о создании ШОС была подписана в 2001 г. – тогда в объединение входили шесть стран (позднее присоединились Индия, Пакистан и Иран). Кроме того, у ШОС есть «партнеры по диалогу» – это 14 стран: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Еще два государства являются наблюдателями – это Афганистан и Монголия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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