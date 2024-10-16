ГД приняла в первом чтении проект о росте штрафов для неофициального бизнеса
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за неуведомление о начале предпринимательской деятельности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о летней вспышке ботулизма в России. По его словам, виновники массового отравления не подавали в Роспотребнадзор уведомления о начале предпринимательской деятельности.
«Зачастую таким образом недобросовестные предприниматели пытаются уклониться от дополнительных проверок своих товаров, условий производства. Это недопустимо: ценой могут стать жизнь и здоровье людей», – пояснил Володин.
Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно проекту, штрафы будут увеличены за осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности без уведомления о ее начале в случае, когда это является обязательным. Наказание для должностных лиц может вырасти с 3000–5000 руб. до 12 000 руб. Для юридических лиц штраф предлагается увеличить с 20 000 руб. до 48 000 руб. Повторное правонарушение повлечет штраф для должностных лиц до 25 000 руб., для юрлиц - до 60 000.
В пояснительной записке к проекту говорится, что сейчас из-за небольших штрафов предприниматели игнорируют требование об уведомлении и зачастую надзорный орган выявляет их после совершения ими противоправных деяний.
О массовых отравлениях в России с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня 2024 г. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». Всего от ботулизма в 11 регионах пострадали 417 человек, двое из них умерли.