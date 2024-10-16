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ГД приняла в первом чтении проект о росте штрафов для неофициального бизнеса

Ведомости

 

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за неуведомление о начале предпринимательской деятельности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о летней вспышке ботулизма в России. По его словам, виновники массового отравления не подавали в Роспотребнадзор уведомления о начале предпринимательской деятельности.

«Зачастую таким образом недобросовестные предприниматели пытаются уклониться от дополнительных проверок своих товаров, условий производства. Это недопустимо: ценой могут стать жизнь и здоровье людей», – пояснил Володин.

Изменения предлагается внести в Кодекс ‎об административных правонарушениях. Согласно проекту, штрафы будут увеличены за осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности без уведомления о ее начале в случае, когда это является обязательным. Наказание для должностных лиц может вырасти с 3000–5000 руб. до 12 000 руб. Для юридических лиц штраф предлагается увеличить с 20 000 руб. до 48 000 руб. Повторное правонарушение повлечет штраф для должностных лиц до 25 000 руб., для юрлиц - до 60 000.

В пояснительной записке к проекту говорится, что сейчас из-за небольших штрафов предприниматели игнорируют требование об уведомлении и зачастую надзорный орган выявляет их после совершения ими противоправных деяний.

О массовых отравлениях в России с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня 2024 г. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». Всего от ботулизма в 11 регионах пострадали 417 человек, двое из них умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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