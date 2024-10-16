ГД приняла в первом чтении проект о росте штрафов для неофициального бизнеса

Изменения предлагается внести в Кодекс ‎об административных правонарушениях. Согласно проекту, штрафы будут увеличены за осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности без уведомления о ее начале в случае, когда это является обязательным. Наказание для должностных лиц может вырасти с 3000–5000 руб. до 12 000 руб. Для юридических лиц штраф предлагается увеличить с 20 000 руб. до 48 000 руб. Повторное правонарушение повлечет штраф для должностных лиц до 25 000 руб., для юрлиц - до 60 000.