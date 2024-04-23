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Роспотребнадзор хочет увеличить штрафы бизнесу за неуведомление о начале работы

Подготовленный ведомством законопроект предполагает их рост минимум в два раза
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости

Роспотребнадзор подготовил проект закона, который предусматривает увеличение штрафов за неуведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности минимум в два раза. Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Изменения Роспотребнадзор предлагает внести в Кодекс ‎об административных правонарушениях. Согласно проекту, штрафы будут увеличены за осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности без уведомления о ее начале в случае, когда это является обязательным.

Наказание для должностных лиц может вырасти с 3000–5000 руб. до 7000–12 000 руб. Для юридических лиц штраф предлагается увеличить с 10 000–20 000 руб. до 24 000–48 000 руб.

В пояснительной записке к проекту говорится, что сейчас из-за небольших штрафов предприниматели игнорируют требование об уведомлении и зачастую надзорный орган выявляет их после совершения ими противоправных деяний.

«Анализ конкретных очагов групповой заболеваемости показал, что хозяйствующие субъекты, нарушения на объектах которых послужили причиной формирования очага инфекционного заболевания (отравления), не подавали уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности», – конкретизирует Роспотребнадзор.

В ведомстве также поясняют, что штрафы за это нарушение не менялись с 2010 г. Поэтому их размер предлагается повысить на уровень инфляции с момента принятия предыдущего закона (145%).

Кроме того, проект предполагает увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за это нарушение с трех месяцев до полугода.

В октябре 2023 г. депутаты партии «Новые люди» во главе с лидером фракции Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект о снижении в два раза сумм штрафов по 17 «предпринимательским» статьям КоАП. Авторы инициативы предложили снизить штрафы за нарушение трудового законодательства, а также порядка заключения и изменения контракта, недекларирование либо недостоверное декларирование товаров, несоблюдение таможенной процедуры и др. Кроме того, в некоторых статьях законодательства предлагалось исключить наказание в виде приостановки деятельности, в том числе за невыполнение законных требований прокурора.

Инициатива была внесена в нижнюю палату, несмотря на отсутствие поддержки правительства. Летом прошлого года почти все профильные ведомства не согласились с предложением «Новых людей», писали ранее «Ведомости». 11 апреля Госдума также приняла решение об отклонении законопроекта после первого чтения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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