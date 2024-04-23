Роспотребнадзор хочет увеличить штрафы бизнесу за неуведомление о начале работы

В октябре 2023 г. депутаты партии «Новые люди» во главе с лидером фракции Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект о снижении в два раза сумм штрафов по 17 «предпринимательским» статьям КоАП. Авторы инициативы предложили снизить штрафы за нарушение трудового законодательства, а также порядка заключения и изменения контракта, недекларирование либо недостоверное декларирование товаров, несоблюдение таможенной процедуры и др. Кроме того, в некоторых статьях законодательства предлагалось исключить наказание в виде приостановки деятельности, в том числе за невыполнение законных требований прокурора.