Правительство не поддержало законопроект о снижении штрафов по «предпринимательским статьям» в 2 раза

Правительство не поддержало законопроект о снижении штрафов по «предпринимательским статьям» в 2 разаТакие поправки в КоАП предлагали депутаты фракции «Новые люди»
Правительство не поддержало инициативу о снижении штрафов по 17 «предпринимательским» статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые должны были снизить административное давление на предпринимателей. Такой законопроект в мае в правительство на отзыв направили депутаты фракции «Новые люди». В Белом доме не поддержали идею «Новых людей»: такое решение было принято 24 июля на комиссии правительства по законодательной деятельности, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к Белому дому.
Законопроект не поддержали Минюст, Минэкономразвития, МЧС, МВД, Минфин, ФНС, ФТС, ФССП, ФСТЭК, Банк России, Роскомнадзор, Рособрнадзор, Росреестр, Ространснадзор, Роструд, Росаккредитация, Росжелдор, Ростехнадзор, Росавиация, Росздравнадзор, Роспатент, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Федеральная пробирная палата, казначейство, Генпрокуратура.
В проекте отзыва правительства, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что законопроектом предлагается смягчить санкции за отдельные административные правонарушения, в том числе в сфере предпринимательской деятельности. При этом в материалах отсутствует обоснование предлагаемого снижения в 2 раза размеров административных штрафов. По мнению правительства, это нарушает требования в части порядка внесения изменений в законодательство об административных правонарушениях, поскольку такие изменения должны быть основаны на результатах изучения правоприменительной практики и это должно указывать на избыточность и несоразмерность установленных мер ответственности.
В материалах не было и обоснования исключения из отдельных норм особенной части КоАПа таких видов административных наказаний, как дисквалификация и административное приостановление деятельности, назначаемых за грубые нарушения требований законодательства. «Исключение данных норм может привести к ослаблению превентивной функции законодательства об административных правонарушениях и причинению вреда личности, обществу и государству», – говорится в проекте отзыва правительства.
Также законопроект «Новых людей» не учитывает, что в 2022 г. в КоАП были внесены комплексные изменения, которые предусматривают существенное снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности (федеральные законы от 26 марта 2022 г. № 70-ФЗ и от 14 июля 2022 г. № 290-ФЗ). А эти изменения позволили применять предупреждения за впервые совершенное административное правонарушение, назначение одного административного наказания за несколько административных правонарушений, уплату административного штрафа в половинном размере и другие виды административных наказаний, говорится в проекте отзыва правительства.
«Новые люди» в своем законопроекте предлагали снизить штрафы за нарушение трудового законодательства, за заключение контрактов с нарушением объявленных условий поставщика, за незаконное привлечение к труду иностранцев или людей без гражданства, ввод и продажу немаркированной продукции, если она подлежит маркировке, недекларирование товаров, невыполнение в срок предписаний органов государственного надзора и др. По их мнению, снижение нагрузки на бизнес позволило бы привлечь новые инвестиции.
Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков сказал «Ведомостям», что партия готова по форме доработать законопроект и отправить повторно на заключение правительства. «В его сути мы уверены: штрафов для бизнеса должно быть меньше», – резюмировал он.