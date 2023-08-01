Правительство не поддержало законопроект о снижении штрафов по «предпринимательским статьям» в 2 раза

В проекте отзыва правительства, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что законопроектом предлагается смягчить санкции за отдельные административные правонарушения, в том числе в сфере предпринимательской деятельности. При этом в материалах отсутствует обоснование предлагаемого снижения в 2 раза размеров административных штрафов. По мнению правительства, это нарушает требования в части порядка внесения изменений в законодательство об административных правонарушениях, поскольку такие изменения должны быть основаны на результатах изучения правоприменительной практики и это должно указывать на избыточность и несоразмерность установленных мер ответственности.