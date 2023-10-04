В Госдуму внесли законопроект о снижении штрафов для бизнеса в два раза
В Госдуму внесли законопроект о снижении в два раза сумм штрафов по 17 «предпринимательским» статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.
«Наша фракция внесла законопроект с предложением вдвое снизить штрафы по самым "ходовым" статьям КоАП. Пусть лучше предприятия вложат эти деньги в [свое] развитие и повысят зарплаты людям», – пояснил депутат (цитата по ТАСС).
Авторы проекта предлагают снизить штрафы за нарушение трудового законодательства, а также порядка заключения и изменения контракта, недекларирование либо недостоверное декларирование товаров, несоблюдение таможенной процедуры и др.
Кроме того, в некоторых статьях законодательства предлагается исключить наказание в виде приостановки деятельности: за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а также незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранца или лица без гражданства.
Инициатива вносится в нижнюю палату, несмотря на отсутствие поддержки правительства. Летом почти все профильные ведомства не согласились с предложением «Новых людей», писали «Ведомости».
По версии кабмина, отсутствие обоснования снижения суммы штрафа нарушает требования в части порядка внесения изменений в КоАП, поскольку такие изменения должны быть основаны на результатах изучения правоприменительной практики и это должно указывать на избыточность и несоразмерность установленных мер ответственности.
Как отмечал вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, партия готова по форме доработать законопроект и отправить повторно на заключение правительства, поскольку там уверены, что штрафов для бизнеса «должно быть меньше».