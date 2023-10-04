В Госдуму внесли законопроект о снижении штрафов для бизнеса в два раза

Кроме того, в некоторых статьях законодательства предлагается исключить наказание в виде приостановки деятельности: за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а также незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранца или лица без гражданства.