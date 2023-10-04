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Бизнес

В Госдуму внесли законопроект о снижении штрафов для бизнеса в два раза

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о снижении в два раза сумм штрафов по 17 «предпринимательским» статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Наша фракция внесла законопроект с предложением вдвое снизить штрафы по самым "ходовым" статьям КоАП. Пусть лучше предприятия вложат эти деньги в [свое] развитие и повысят зарплаты людям», – пояснил депутат (цитата по ТАСС).

Авторы проекта предлагают снизить штрафы за нарушение трудового законодательства, а также порядка заключения и изменения контракта, недекларирование либо недостоверное декларирование товаров, несоблюдение таможенной процедуры и др. 

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Кроме того, в некоторых статьях законодательства предлагается исключить наказание в виде приостановки деятельности: за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а также незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранца или лица без гражданства.

Инициатива вносится в нижнюю палату, несмотря на отсутствие поддержки правительства. Летом почти все профильные ведомства не согласились с предложением «Новых людей», писали «Ведомости».

По версии кабмина, отсутствие обоснования снижения суммы штрафа нарушает требования в части порядка внесения изменений в КоАП, поскольку такие изменения должны быть основаны на результатах изучения правоприменительной практики и это должно указывать на избыточность и несоразмерность установленных мер ответственности.

Как отмечал вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, партия готова по форме доработать законопроект и отправить повторно на заключение правительства, поскольку там уверены, что штрафов для бизнеса «должно быть меньше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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