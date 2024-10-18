Россия и Китай прорабатывают вопрос увеличения срока безвиза
Россия и Китай прорабатывают вопрос об увеличении срока безвизового пребывания туристических групп до 21 календарного дня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет «Российская газета».
«В настоящее время по линии Минэкономразвития России с китайскими партнерами прорабатывается возможность сокращения порога минимального состава туристической группы до трех человек и увеличения срока безвизового пребывания на территории принимающего государства до 21 календарного дня», – рассказала Захарова.
Представитель МИДа также напомнила, что между странами с 2013 г. действуют соглашение, предусматривающее упрощенный порядок оформления виз, а также соглашения о взаимной отмене визовых требований со специальными административными районами КНР Сянган и Аомэнь. Китайцы могут использовать единую электронную визу, которая дает право пребывать в РФ с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях в течение 16 суток.
1 августа 2023 г. Минэкономразвития объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. В итоге в 2023 г. Китай стал лидером по числу въездных туристов в Россию. К концу года туристический поток ожидался на уровне более 1 млн поездок.