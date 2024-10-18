Россия и Китай прорабатывают вопрос увеличения срока безвиза

1 августа 2023 г. Минэкономразвития объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. В итоге в 2023 г. Китай стал лидером по числу въездных туристов в Россию. К концу года туристический поток ожидался на уровне более 1 млн поездок.