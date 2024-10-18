РФ и Иран подпишут договор о партнерстве во время визита Пезешкиана в Москву

«Это соглашение было готово к подписанию в Казани [во время саммита БРИКС 22-24 октября], но президенты двух стран договорились на встрече в Ашхабаде, что оно будет заключено в ходе двусторонних визитов. В связи с этим господин [президент РФ Владимир] Путин пригласил Пезешкиана посетить Москву», – сказал посол.