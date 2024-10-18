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РФ и Иран подпишут договор о партнерстве во время визита Пезешкиана в Москву

Ведомости

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет подписан сторонами во время отдельного визита президента республики Масуда Пезешкиана в Москву. Об этом сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали, передает ТАСС.

«Это соглашение было готово к подписанию в Казани [во время саммита БРИКС 22-24 октября], но президенты двух стран договорились на встрече в Ашхабаде, что оно будет заключено в ходе двусторонних визитов. В связи с этим господин [президент РФ Владимир] Путин пригласил Пезешкиана посетить Москву», – сказал посол.

23 июля в интервью ТАСС замглавы российского МИДа Андрей Руденко рассказал, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

Документ призван устранить препятствия для расширения торгово-экономического взаимодействия двух стран, говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, предыдущий договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества 2001 г. значительно устарел – внутриполитическая обстановка в государствах и международный фон сильно изменились. Младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Станислав Лазовский предполагал, что новое соглашение задаст параметры в развитии совместных инфраструктурных и логистических проектов, включая коридор Север – Юг, а на Ближнем Востоке – запустит совместные проекты по восстановлению Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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