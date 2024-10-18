РФ и Иран подпишут договор о партнерстве во время визита Пезешкиана в Москву
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет подписан сторонами во время отдельного визита президента республики Масуда Пезешкиана в Москву. Об этом сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали, передает ТАСС.
«Это соглашение было готово к подписанию в Казани [во время саммита БРИКС 22-24 октября], но президенты двух стран договорились на встрече в Ашхабаде, что оно будет заключено в ходе двусторонних визитов. В связи с этим господин [президент РФ Владимир] Путин пригласил Пезешкиана посетить Москву», – сказал посол.
23 июля в интервью ТАСС замглавы российского МИДа Андрей Руденко рассказал, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.
Документ призван устранить препятствия для расширения торгово-экономического взаимодействия двух стран, говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, предыдущий договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества 2001 г. значительно устарел – внутриполитическая обстановка в государствах и международный фон сильно изменились. Младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Станислав Лазовский предполагал, что новое соглашение задаст параметры в развитии совместных инфраструктурных и логистических проектов, включая коридор Север – Юг, а на Ближнем Востоке – запустит совместные проекты по восстановлению Сирии.