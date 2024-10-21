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Путин поздравил нового президента Вьетнама с победой

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Лыонгу Кыонгу, которого 21 октября избрали президентом Вьетнама. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Вьетнам является стратегическим партнером РФ. Глава государства подчеркнул, что надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желает успехов своему коллеге на новом посту.

Кыонга избрали президентом Вьетнама 21 октября голосами 440 членов национального собрания страны. Прежний лидер страны То Лам стал новым генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама и в связи с этим покинул президентский пост.

Кыонгу 67 лет, он начал служить в вооруженных силах с 1975 г. В течение жизни политик работал комиссаром, замначальником главного управления армейского округа, а также председателем главного политического управления Вьетнама.

Вьетнам примет участие в саммите БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич», который пройдет в Казани 22-24 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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