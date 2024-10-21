Путин поздравил нового президента Вьетнама с победой
Президент России Владимир Путин направил телеграмму Лыонгу Кыонгу, которого 21 октября избрали президентом Вьетнама. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что Вьетнам является стратегическим партнером РФ. Глава государства подчеркнул, что надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желает успехов своему коллеге на новом посту.
Кыонга избрали президентом Вьетнама 21 октября голосами 440 членов национального собрания страны. Прежний лидер страны То Лам стал новым генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама и в связи с этим покинул президентский пост.
Кыонгу 67 лет, он начал служить в вооруженных силах с 1975 г. В течение жизни политик работал комиссаром, замначальником главного управления армейского округа, а также председателем главного политического управления Вьетнама.
Вьетнам примет участие в саммите БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич», который пройдет в Казани 22-24 октября.