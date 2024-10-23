В Анкаре сообщили о погибших в результате теракта возле оборонного предприятия
В Анкаре возле здания турецкой корпорации TUSAŞ – производителя военных самолетов и космического оборудования – произошел взрыв, также был слышен звук стрельбы, передает агентство IHA.
Глава турецкого МВД Али Ерликая назвал происшествие терактом. Он уточнил, что есть погибшие и пострадавшие. Число жертв пока не называется.
Напавшие на предприятие могли взять заложников, а также проникнуть в служебные помещения, сообщает турецкий телеканал NTV.