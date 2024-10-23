Президент Туркмении прибыл на прием БРИКС на белом Aurus
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов приехал на прием БРИКС в Казани на белом Aurus, следует из публикации радио «Маяк».
Делегация туркменского лидера, согласно опубликованным видео, стала единственной, прибывшей на мероприятие на белых автомобилях.
Белый цвет автомобилей является обязательным в республике с 2018 г. СМИ писали, что черные авто эвакуировали на штрафстоянки, сообщалось о штрафах в отношении владельцев машин темных оттенков, назначенных полицией Ашхабада, столицы страны. Примечательно, что центр города также исполнен в белом цвете.
Вечером 23 октября на площадке «Казань Экспо» проходит торжественный прием БРИКС+. В ходе выступления на приеме президент России Владимир Путин предложил иностранным гостям саммита БРИКС поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.
22 октября начался XVI саммит БРИКС в Казани, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». 23 октября состоялись заседания государств – членов БРИКС в узком и расширенном составе. Саммит продлится до 24 октября.