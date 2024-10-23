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Президент Туркмении прибыл на прием БРИКС на белом Aurus

Ведомости

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов приехал на прием БРИКС в Казани на белом Aurus, следует из публикации радио «Маяк».

Делегация туркменского лидера, согласно опубликованным видео, стала единственной, прибывшей на мероприятие на белых автомобилях.

Белый цвет автомобилей является обязательным в республике с 2018 г. СМИ писали, что черные авто эвакуировали на штрафстоянки, сообщалось о штрафах в отношении владельцев машин темных оттенков, назначенных полицией Ашхабада, столицы страны. Примечательно, что центр города также исполнен в белом цвете.

Вечером 23 октября на площадке «Казань Экспо» проходит торжественный прием БРИКС+. В ходе выступления на приеме президент России Владимир Путин предложил иностранным гостям саммита БРИКС поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

22 октября начался XVI саммит БРИКС в Казани, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». 23 октября состоялись заседания государств – членов БРИКС в узком и расширенном составе. Саммит продлится до 24 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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