Путин: Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке
Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Трансляция шла в Telegram-канале Кремля.
«Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке, стратегически она от этого ничего не выиграет. РФ видит свою роль в создании условий для урегулирования ситуации и поисков взаимных компромиссов на Ближнем Востоке», – сказал президент.
23 октября главы государств и правительств стран БРИКС в ходе XVI саммита в Казани утвердили декларацию «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
В частности, участники саммита осудили военные действия Израиля в Палестине, Ливане и Сирии. Они призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, освобождению всех заложников и удерживаемых лиц без предварительных условий, а также к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в этот анклав.
Представители БРИКС также выразили поддержку идее принятия Палестины в качестве полноправного члена в ООН.
22 октября начался XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». 23 октября состоялись заседания государств – членов БРИКС в узком и расширенном составе.
24 октября в Казани прошло пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». На мероприятии присутствовали представители около 40 стран.