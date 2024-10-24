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Путин: Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Трансляция шла в Telegram-канале Кремля.

«Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке, стратегически она от этого ничего не выиграет. РФ видит свою роль в создании условий для урегулирования ситуации и поисков взаимных компромиссов на Ближнем Востоке», – сказал президент.

23 октября главы государств и правительств стран БРИКС в ходе XVI саммита в Казани утвердили декларацию «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

В частности, участники саммита осудили военные действия Израиля в Палестине, Ливане и Сирии. Они призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, освобождению всех заложников и удерживаемых лиц без предварительных условий, а также к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в этот анклав.

Представители БРИКС также выразили поддержку идее принятия Палестины в качестве полноправного члена в ООН.

22 октября начался XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». 23 октября состоялись заседания государств – членов БРИКС в узком и расширенном составе.

24 октября в Казани прошло пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». На мероприятии присутствовали представители около 40 стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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