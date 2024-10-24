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Шольц: нет необходимости принимать решения о членстве Украины в НАТО

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит необходимости в настоящее время принимать решение о приглашении Украины в НАТО. Об этом канцлер заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Он подчеркнул, что страна находится в состоянии конфликта и не может стать членом альянса. «Это все знают, по этому поводу нет разногласий», – заявил Шольц.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что сейчас члены НАТО обсуждают вопрос гарантий безопасности после завершения боевых действий. Шольц заявил, что нельзя допустить эскалации между Россией и альянсом.

«Это то, в чем я совершенно уверен, и я не собираюсь менять свою позицию», – утверждает Шольц.

18 октября Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации, сообщала немецкая газета Bild. Шольц считает приоритетным не допустить, чтобы конфликт между Россией и Украиной стал конфликтом России и НАТО. Он также заявил, что продолжит отказывать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.

16 октября Шольц в ходе выступления в бундестаге заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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