Шольц: нет необходимости принимать решения о членстве Украины в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц не видит необходимости в настоящее время принимать решение о приглашении Украины в НАТО. Об этом канцлер заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.
Он подчеркнул, что страна находится в состоянии конфликта и не может стать членом альянса. «Это все знают, по этому поводу нет разногласий», – заявил Шольц.
Канцлер ФРГ подчеркнул, что сейчас члены НАТО обсуждают вопрос гарантий безопасности после завершения боевых действий. Шольц заявил, что нельзя допустить эскалации между Россией и альянсом.
«Это то, в чем я совершенно уверен, и я не собираюсь менять свою позицию», – утверждает Шольц.
18 октября Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации, сообщала немецкая газета Bild. Шольц считает приоритетным не допустить, чтобы конфликт между Россией и Украиной стал конфликтом России и НАТО. Он также заявил, что продолжит отказывать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.
16 октября Шольц в ходе выступления в бундестаге заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине.