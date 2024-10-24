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Зеленский нахамил ООН в День организации из-за визита Гутерриша в Казань

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский с упреком обратился к Организации Объединенных Наций на фоне визита ее генсека Антониу Гутерриша на саммит БРИКС. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В день ООН [24 октября] важно, что мир не забывает о целях и принципах устава организации, про цель ее создания. Хотя некоторые ее официальные представители отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН», – сказал он.

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Днем 24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании 16-го саммита БРИКС. Он напомнил, что страны объединения представляют почти 50% населения Земли, а для того, чтобы справиться с вызовами, необходимо сообщество государств, действующих «как одна большая семья». Вечером того же дня генсек ООН встретился с президентом России Владимиром Путиным.

МИД Украины раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС в Казани, припомнив его отказ посещать «саммит мира» в Швейцарии. Гутерриш был внесен в базу «Миротворец».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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