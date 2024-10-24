Зеленский нахамил ООН в День организации из-за визита Гутерриша в Казань
Президент Украины Владимир Зеленский с упреком обратился к Организации Объединенных Наций на фоне визита ее генсека Антониу Гутерриша на саммит БРИКС. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
«В день ООН [24 октября] важно, что мир не забывает о целях и принципах устава организации, про цель ее создания. Хотя некоторые ее официальные представители отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН», – сказал он.
Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Днем 24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании 16-го саммита БРИКС. Он напомнил, что страны объединения представляют почти 50% населения Земли, а для того, чтобы справиться с вызовами, необходимо сообщество государств, действующих «как одна большая семья». Вечером того же дня генсек ООН встретился с президентом России Владимиром Путиным.
МИД Украины раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС в Казани, припомнив его отказ посещать «саммит мира» в Швейцарии. Гутерриш был внесен в базу «Миротворец».