Зеленский нахамил ООН в День организации из-за визита Гутерриша в Казань

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Днем 24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании 16-го саммита БРИКС. Он напомнил, что страны объединения представляют почти 50% населения Земли, а для того, чтобы справиться с вызовами, необходимо сообщество государств, действующих «как одна большая семья». Вечером того же дня генсек ООН встретился с президентом России Владимиром Путиным.