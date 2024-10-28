США пригрозили не вводить новых ограничений на поставленное Украине оружие

В свою очередь, во время пресс-конференции президента Владимира Путина по итогам саммита БРИКС журналист NBC задал вопрос о присутствии военных КНДР в РФ. Он упомянул «спутниковые снимки», которые якобы говорят об этом. Путин, в свою очередь, заявил, что снимки – «очень вещь серьезная». По его словам, если есть снимки, значит, «они чего-то отражают».