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США пригрозили не вводить новых ограничений на поставленное Украине оружие

Ведомости

США не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если в конфликт вступит КНДР, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, пишет Reuters.

«Часть северокорейских солдат приблизилась к Украине, и мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских войск в Курской области», – сказала Сингх. Однако в ведомстве не подтверждают нахождение северокорейских солдат в регионе.

«Скорее всего, они движутся в сторону Курска. Но у меня пока нет более подробной информации», – добавил Сингх.

26 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вбросом данные об отправке военных КНДР на Украину.

При этом 25 октября замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю заявил, что отправка северокорейских военнослужащих в Россию, если бы имела место, соответствовала бы нормам международного права.

В свою очередь, во время пресс-конференции президента Владимира Путина по итогам саммита БРИКС журналист NBC задал вопрос о присутствии военных КНДР в РФ. Он упомянул «спутниковые снимки», которые якобы говорят об этом. Путин, в свою очередь, заявил, что снимки – «очень вещь серьезная». По его словам, если есть снимки, значит, «они чего-то отражают».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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