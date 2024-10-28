США пригрозили не вводить новых ограничений на поставленное Украине оружие
США не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если в конфликт вступит КНДР, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, пишет Reuters.
«Часть северокорейских солдат приблизилась к Украине, и мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских войск в Курской области», – сказала Сингх. Однако в ведомстве не подтверждают нахождение северокорейских солдат в регионе.
«Скорее всего, они движутся в сторону Курска. Но у меня пока нет более подробной информации», – добавил Сингх.
26 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вбросом данные об отправке военных КНДР на Украину.
При этом 25 октября замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю заявил, что отправка северокорейских военнослужащих в Россию, если бы имела место, соответствовала бы нормам международного права.
В свою очередь, во время пресс-конференции президента Владимира Путина по итогам саммита БРИКС журналист NBC задал вопрос о присутствии военных КНДР в РФ. Он упомянул «спутниковые снимки», которые якобы говорят об этом. Путин, в свою очередь, заявил, что снимки – «очень вещь серьезная». По его словам, если есть снимки, значит, «они чего-то отражают».