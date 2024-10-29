В Аргентине обрушился десятиэтажный отель

Мэр города Густаво Баррера подтвердил, что есть пострадавшие. Обрушение частично затронуло соседний дом, поэтому люди, попавшие под завалы, могут оказаться также и жителями квартир по соседству. Проводятся работы по разбору завалов. По оценкам мэра, в отеле жили около шести или семи человек, а в соседнем здании еще два-три.