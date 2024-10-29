В Аргентине обрушился десятиэтажный отель
Десятиэтажное здание апарт-отеля рухнуло в ночь на 29 октября в аргентинском городе Вилья-Гессель (провинция Буэнос-Айрес), передает агентство Efe со ссылкой на спасателей.
Мэр города Густаво Баррера подтвердил, что есть пострадавшие. Обрушение частично затронуло соседний дом, поэтому люди, попавшие под завалы, могут оказаться также и жителями квартир по соседству. Проводятся работы по разбору завалов. По оценкам мэра, в отеле жили около шести или семи человек, а в соседнем здании еще два-три.
«Здание имело утвержденный план и разрешение на строительство лифта в передней части. Обрушилось около 10 этажей», – подчеркнул мэр.
По данным La Nacion, апарт-отель «Дубровник» построен 38 лет назад. «Можно констатировать, что в обрушившейся части (задней части) конструкция была изменена незаконно», – заявили в муниципалитете.
2 июня «Ведомости» писали об обрушении жилого здания в Стамбуле. Архитектор Нихат Шен в эфире CNN Turk допустил, что сооружение могло быть повреждено в результате землетрясения.