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В Аргентине обрушился десятиэтажный отель

Ведомости

Десятиэтажное здание апарт-отеля рухнуло в ночь на 29 октября в аргентинском городе Вилья-Гессель (провинция Буэнос-Айрес), передает агентство Efe со ссылкой на спасателей.

Мэр города Густаво Баррера подтвердил, что есть пострадавшие. Обрушение частично затронуло соседний дом, поэтому люди, попавшие под завалы, могут оказаться также и жителями квартир по соседству. Проводятся работы по разбору завалов.  По оценкам мэра, в отеле жили около шести или семи человек, а в соседнем здании еще два-три.

«Здание имело утвержденный план и разрешение на строительство лифта в передней части. Обрушилось около 10 этажей», – подчеркнул мэр.

По данным La Nacion, апарт-отель «Дубровник» построен 38 лет назад. «Можно констатировать, что в обрушившейся части (задней части) конструкция была изменена незаконно», – заявили в муниципалитете.

2 июня «Ведомости» писали об обрушении жилого здания в Стамбуле. Архитектор Нихат Шен в эфире CNN Turk допустил, что сооружение могло быть повреждено в результате землетрясения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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