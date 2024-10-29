Корреспондент «РИА Новости» пострадал в ходе митинга оппозиции в Грузии
Протестующие включили над его ухом громкоговоритель на высоких частотах. Корреспонлент упал от звукового удара. После этого полицейские поймали такси и отправили его в отель. Сейчас журналист в безопасности.
Как сообщил корреспондент, во время митинга некоторые участники, которых можно назвать провокаторами, были возмущены, услышав русскую речь. Несмотря на то что журналист не обращал на них внимания, вокруг собралась толпа.
29 октября в Грузии прошли очередные митинги оппозиции.
26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. Правящая партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итоги выборов и призвала граждан страны выходить на митинг 28 октября.