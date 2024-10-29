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Корреспондент «РИА Новости» пострадал в ходе митинга оппозиции в Грузии

Ведомости

Корреспондент «РИА Новости» пострадал в ходе митинга оппозиции в Грузии, сообщает агенство.

Протестующие включили над его ухом громкоговоритель на высоких частотах. Корреспонлент упал от звукового удара. После этого полицейские поймали такси и отправили его в отель. Сейчас журналист в безопасности.

Как сообщил корреспондент, во время митинга некоторые участники, которых можно назвать провокаторами, были возмущены, услышав русскую речь. Несмотря на то что журналист не обращал на них внимания, вокруг собралась толпа.

29 октября в Грузии прошли очередные митинги оппозиции.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. Правящая партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итоги выборов и призвала граждан страны выходить на митинг 28 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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