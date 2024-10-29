США не повышают уровень готовности своих ВС из-за тренировки ядерных сил РФ
США не будут повышать боеготовность своих войск на фоне ядерных учений России, а рассматривают нынешнюю тренировку стратегических сил сдерживания РФ как плановую, сообщил на регулярном брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Мое понимание заключается в том, что речь идет о заранее запланированном учении. Так что неожиданности тут нет. Мы не видим ничего, касающегося российских стратегических сил и их расстановки, что заставило бы нас менять собственную расстановку сил», – заявил Райдер.
25 октября 2023 г. Путин также принял участие в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. В этот день с космодрома Плесецк в Архангельской области была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», которая успешно поразила цель на полигоне Кура на Камчатке.
Кроме того, в рамках учений с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море был осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева».