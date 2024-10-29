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США не повышают уровень готовности своих ВС из-за тренировки ядерных сил РФ

Ведомости

США не будут повышать боеготовность своих войск на фоне ядерных учений России, а рассматривают нынешнюю тренировку стратегических сил сдерживания РФ как плановую, сообщил на регулярном брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мое понимание заключается в том, что речь идет о заранее запланированном учении. Так что неожиданности тут нет. Мы не видим ничего, касающегося российских стратегических сил и их расстановки, что заставило бы нас менять собственную расстановку сил», – заявил Райдер.

Днем 29 октября президент России Владимир Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания.

25 октября 2023 г. Путин также принял участие в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. В этот день с космодрома Плесецк в Архангельской области была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», которая успешно поразила цель на полигоне Кура на Камчатке.

Кроме того, в рамках учений с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море был осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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