США не повышают уровень готовности своих ВС из-за тренировки ядерных сил РФ

«Мое понимание заключается в том, что речь идет о заранее запланированном учении. Так что неожиданности тут нет. Мы не видим ничего, касающегося российских стратегических сил и их расстановки, что заставило бы нас менять собственную расстановку сил», – заявил Райдер.