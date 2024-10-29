В Сирии беспилотник MQ-9 коалиции опасно сблизился с российским Су-35С
В сирийской провинции Хомс произошло рискованное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 возглавляемой США международной антитеррористической коалиции с самолетом Су-35С ВКС России, который совершал плановый полет вдоль южной границы арабской республики. Об этом на брифинге заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк.
«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», – сказал Игнасюк.
По его словам, всего за сутки со стороны коалиции зафиксировано семь случаев нарушения положений протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА. Подобными действиями коалиция обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, отметил Игнасюк.
Ранее в октябре в ЦПВС также заявили о нанесении ударов Воздушно-космическими силами РФ по девяти объектам базирования боевиков в Идлибской зоне деэскалации. В том числе были уничтожены пункт подготовки террористов и склад боеприпасов.