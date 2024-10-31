Пентагон: США не видят участия России в создании КНДР баллистических ракет
США не видят участия России в создании Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет, сказал глава Пентагона США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам переговоров в формате «2+2».
«Мы не видим никакого свидетельства российского участия», – заявил он.
31 октября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, она пролетела около 1000 км. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракета демонстрирует «противодействие» страны своим соперникам, которых он обвинил в эскалации региональной ситуации.
19 июня президент России Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он заключен бессрочно. Если одна из сторон захочет приостановить его, то она должна будет письменно уведомить об этом другую сторону. В таком случае действие договора прекратится через год после получения уведомления.