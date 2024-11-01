Economist сообщил о недовольстве Китая из-за сближения КНДР с Россией
Китай испытывает недовольство из-за сотрудничества России и Северной Кореи, сообщает The Economist со ссылкой на аналитиков.
По данным издания, чиновники в Китае могут опасаться, что лидер КНДР Ким Чен Ын станет меньше полагаться на их страну, которая на протяжении длительного времени была крупнейшим торговым партнером. Кроме того, Северная Корея может перейти к более провокационному поведению в своих отношениях с Южной Кореей, осмелев благодаря российской поддержке.
«Китай больше, чем Россия, заинтересован в сохранении стабильности на Корейском полуострове. Конфликт там может оказать большое влияние на китайские города, расположенные недалеко от границы. Китай, у которого есть договор о взаимной обороне с Северной Кореей, может даже оказаться втянутым в конфликт», – говорится в материале.
По словам Андрея Ланкова из Университета Кукмин в Сеуле, теперь в северокорейских СМИ публикуется гораздо больше материалов о России, чем о Китае, а в июле КНДР не направила высокопоставленного чиновника на празднование годовщины заключения китайско-северокорейского договора. По мнению некоторых аналитиков, тексты поздравлений двух стран друг друга с 75-летием дипломатических отношений стали короче, чем раньше.
24 октября Госдума единогласно ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный в июне во время визита Владимира Путина в Пхеньян. Документ предусматривает, что Россия и КНДР при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из них должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи». А ст. 4 прямо предусматривает, что при вооруженном нападении на одну из стран другая должна оказать военную и иную помощь «всеми имеющимися средствами».