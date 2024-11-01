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Economist сообщил о недовольстве Китая из-за сближения КНДР с Россией

Ведомости

Китай испытывает недовольство из-за сотрудничества России и Северной Кореи, сообщает The Economist со ссылкой на аналитиков.

По данным издания, чиновники в Китае могут опасаться, что лидер КНДР Ким Чен Ын станет меньше полагаться на их страну, которая на протяжении длительного времени была крупнейшим торговым партнером. Кроме того, Северная Корея может перейти к более провокационному поведению в своих отношениях с Южной Кореей, осмелев благодаря российской поддержке.

«Китай больше, чем Россия, заинтересован в сохранении стабильности на Корейском полуострове. Конфликт там может оказать большое влияние на китайские города, расположенные недалеко от границы. Китай, у которого есть договор о взаимной обороне с Северной Кореей, может даже оказаться втянутым в конфликт», – говорится в материале.

По словам Андрея Ланкова из Университета Кукмин в Сеуле, теперь в северокорейских СМИ публикуется гораздо больше материалов о России, чем о Китае, а в июле КНДР не направила высокопоставленного чиновника на празднование годовщины заключения китайско-северокорейского договора. По мнению некоторых аналитиков, тексты поздравлений двух стран друг друга с 75-летием дипломатических отношений стали короче, чем раньше.

24 октября Госдума единогласно ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный в июне во время визита Владимира Путина в Пхеньян. Документ предусматривает, что Россия и КНДР при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из них должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи». А ст. 4 прямо предусматривает, что при вооруженном нападении на одну из стран другая должна оказать военную и иную помощь «всеми имеющимися средствами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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