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Сеул провел с США и Японией учения в ответ на ракетный пуск КНДР

Ведомости

Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения в ответ на запуск Пхеньяном новой межконтинентальной баллистической ракеты Кореи на прошлой неделе. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на пресс-службу Объединенного комитета начальников штабов (JCS).

В трехсторонних учениях, которые прошли над водами к востоку от южнокорейского острова Чеджудо, был задействован по меньшей мере один американский бомбардировщик B-1B. Южнокорейские, американские и японские истребители сопровождали его над водами, где пересекаются зоны идентификации ПВО Южной Кореи и Японии, сообщили в комитете. По его данным, во время учений бомбардировщик также нанес удар по условной цели, продемонстрировав свои «подавляющие» возможности. 

«На фоне постепенного укрепления сотрудничества в сфере безопасности между тремя странами мы будем укреплять координацию для сдерживания и совместного реагирования на угрозы Северной Кореи», – говорится в заявлении.

Отмечается, что Южная Корея, США и Япония провели воздушные учения второй раз в этом году. 

1 ноября власти КНДР сообщили о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрирует «противодействие» страны своим соперникам. По данным минобороны Японии, ракета преодолела расстояние в 1000 км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Совет Безопасности (СБ) ООН анонсировал заседание по поводу недавнего запуска КНДР «Хвасон-19», оно запланировано на 4 ноября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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