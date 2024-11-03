Сеул провел с США и Японией учения в ответ на ракетный пуск КНДР

В трехсторонних учениях, которые прошли над водами к востоку от южнокорейского острова Чеджудо, был задействован по меньшей мере один американский бомбардировщик B-1B. Южнокорейские, американские и японские истребители сопровождали его над водами, где пересекаются зоны идентификации ПВО Южной Кореи и Японии, сообщили в комитете. По его данным, во время учений бомбардировщик также нанес удар по условной цели, продемонстрировав свои «подавляющие» возможности.