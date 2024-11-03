Сеул провел с США и Японией учения в ответ на ракетный пуск КНДР
Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения в ответ на запуск Пхеньяном новой межконтинентальной баллистической ракеты Кореи на прошлой неделе. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на пресс-службу Объединенного комитета начальников штабов (JCS).
В трехсторонних учениях, которые прошли над водами к востоку от южнокорейского острова Чеджудо, был задействован по меньшей мере один американский бомбардировщик B-1B. Южнокорейские, американские и японские истребители сопровождали его над водами, где пересекаются зоны идентификации ПВО Южной Кореи и Японии, сообщили в комитете. По его данным, во время учений бомбардировщик также нанес удар по условной цели, продемонстрировав свои «подавляющие» возможности.
«На фоне постепенного укрепления сотрудничества в сфере безопасности между тремя странами мы будем укреплять координацию для сдерживания и совместного реагирования на угрозы Северной Кореи», – говорится в заявлении.
Отмечается, что Южная Корея, США и Япония провели воздушные учения второй раз в этом году.
1 ноября власти КНДР сообщили о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрирует «противодействие» страны своим соперникам. По данным минобороны Японии, ракета преодолела расстояние в 1000 км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Совет Безопасности (СБ) ООН анонсировал заседание по поводу недавнего запуска КНДР «Хвасон-19», оно запланировано на 4 ноября.