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Финляндия направила России ноту из-за надписи на заборе посольства в Москве

Ведомости

МИД Финляндии направил ноту России из-за порчи забора финской дипмиссии в Москве – его закидали яйцами и оставили надпись «Аланды наши». Об этом сообщает Yle со ссылкой на STT.

Инцидент произошел 1 ноября, сообщила STT посол республики Марья Лийвала. На заборе кто-то оставил надпись «Аланды наши». Кроме того, в забор и через него бросали яйца. Подозреваемых в порче имущества дипмиссии задержали. По данным посла, это были пятеро мужчин, их национальность не уточняется.

На следующий день Хельсинки направили Москве ноту в связи с порчей забора, заявила Лийвала. По ее словам, в подобных случаях всегда принято присылать ноту. Уголовное дело при этом пока не возбуждали. Сейчас на заборе посольства устраняют вмятину и красят забор, приняты меры безопасности.

По данным Yle, на заборе также были нарисованы цветы и буквы СД -  аббревиатура национальной консервативной партии «Шведские демократы». В партии заявили Yle, что инцидент никак с ней не связан.

Аландские острова – архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив, автономия в составе Финляндии. С 1809 по 1917 г. г. острова были частью Российской империи, как и сама Финляндия, которая получила независимость после революции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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