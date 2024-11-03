Финляндия направила России ноту из-за надписи на заборе посольства в Москве

На следующий день Хельсинки направили Москве ноту в связи с порчей забора, заявила Лийвала. По ее словам, в подобных случаях всегда принято присылать ноту. Уголовное дело при этом пока не возбуждали. Сейчас на заборе посольства устраняют вмятину и красят забор, приняты меры безопасности.