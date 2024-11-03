Финляндия направила России ноту из-за надписи на заборе посольства в Москве
МИД Финляндии направил ноту России из-за порчи забора финской дипмиссии в Москве – его закидали яйцами и оставили надпись «Аланды наши». Об этом сообщает Yle со ссылкой на STT.
Инцидент произошел 1 ноября, сообщила STT посол республики Марья Лийвала. На заборе кто-то оставил надпись «Аланды наши». Кроме того, в забор и через него бросали яйца. Подозреваемых в порче имущества дипмиссии задержали. По данным посла, это были пятеро мужчин, их национальность не уточняется.
На следующий день Хельсинки направили Москве ноту в связи с порчей забора, заявила Лийвала. По ее словам, в подобных случаях всегда принято присылать ноту. Уголовное дело при этом пока не возбуждали. Сейчас на заборе посольства устраняют вмятину и красят забор, приняты меры безопасности.
По данным Yle, на заборе также были нарисованы цветы и буквы СД - аббревиатура национальной консервативной партии «Шведские демократы». В партии заявили Yle, что инцидент никак с ней не связан.
Аландские острова – архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив, автономия в составе Финляндии. С 1809 по 1917 г. г. острова были частью Российской империи, как и сама Финляндия, которая получила независимость после революции.