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СМИ: Южная Корея увеличит импорт энергоносителей из США в случае победы Трампа

Ведомости

Южная Корея планирует увеличить импорт энергоносителей из США в случае победы кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, так как он может усилить давление на торговых партнеров, пишет Bloobmerg со ссылкой на источники.

Республика Корея является ключевым игроком в производстве полупроводников, а США – одним из крупнейших рынков сбыта. Также в Южной Корее размещены американские войска, которые должны защитить ее в случае агрессии со стороны КНДР.

Компания SK Energy Co., управляющая крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Южной Корее, стремится диверсифицировать источники поставок нефти, учитывая геополитические риски, связанные с Ближним Востоком, продолжает агентство.

По словам Сон Сон Чхоля, главы стратегического подразделения компании, нефть из США и Канады может оказаться более выгодной. Он отметил, что доля нефти из США составляет примерно 20–30% от общего объема импорта Южной Кореи.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Кандидатом от республиканской партии является экс-президент Дональд Трамп, от демократической партии – Камала Харрис, действующая вице-президент администрации Джо Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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