СМИ: Южная Корея увеличит импорт энергоносителей из США в случае победы Трампа
Южная Корея планирует увеличить импорт энергоносителей из США в случае победы кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, так как он может усилить давление на торговых партнеров, пишет Bloobmerg со ссылкой на источники.
Республика Корея является ключевым игроком в производстве полупроводников, а США – одним из крупнейших рынков сбыта. Также в Южной Корее размещены американские войска, которые должны защитить ее в случае агрессии со стороны КНДР.
Компания SK Energy Co., управляющая крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Южной Корее, стремится диверсифицировать источники поставок нефти, учитывая геополитические риски, связанные с Ближним Востоком, продолжает агентство.
По словам Сон Сон Чхоля, главы стратегического подразделения компании, нефть из США и Канады может оказаться более выгодной. Он отметил, что доля нефти из США составляет примерно 20–30% от общего объема импорта Южной Кореи.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Кандидатом от республиканской партии является экс-президент Дональд Трамп, от демократической партии – Камала Харрис, действующая вице-президент администрации Джо Байдена.