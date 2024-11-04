Истребитель МиГ-29 разбился в Индии
Истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Индии разбился в районе города Агры. Об этом сообщила пресс-служба ВВС страны в социальной сети Х.
По данным пресс-службы, крушение произошло из-за технической неисправности во время учебного полета.
Пилот смог катапультироваться и выжил, передают в сообщении.
В конце августа генштаб вооруженных сил Украины признал крушение переданного Киеву истребителя F-16. Истребители были применены в ходе «отражения ракетного удара» со стороны России.