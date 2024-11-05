Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставкеОн переходит на федеральную должность по предложению Владимира Путина
Глава Коми Владимир Уйба подал в отставку. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.
2 апреля 2020 г. президент Владимир Путин назначил Уйбу врио главы республики Коми. 13 сентября 2020 г. он одержал победу на выборах главы региона с результатом 73,18%. Уйба отметил, что сделал все, чтобы оправдать доверие главы государства и жителей Коми.
«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и огромная ответственность. Благодарю Владимира Владимировича Путина за доверие и предложение», – отметил Уйба.
Глава Коми поблагодарил правительство Коми и глав муниципалитетов за совместную работу и жителей республики за поддержку, неравнодушное отношение и любовь к региону. Уйба добавил, что Коми и люди этого региона стали для него родными.
28 октября «Ведомости» писали о возможной отставке Уйбы. Среди причин собеседники издания, близкие к администрации президента России, называли межэлитные конфликты.