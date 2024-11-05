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Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Он переходит на федеральную должность по предложению Владимира Путина
Ведомости

Глава Коми Владимир Уйба подал в отставку. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

2 апреля 2020 г. президент Владимир Путин назначил Уйбу врио главы республики Коми. 13 сентября 2020 г. он одержал победу на выборах главы региона с результатом 73,18%. Уйба отметил, что сделал все, чтобы оправдать доверие главы государства и жителей Коми.

«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и огромная ответственность. Благодарю Владимира Владимировича Путина за доверие и предложение», – отметил Уйба.

Глава Коми поблагодарил правительство Коми и глав муниципалитетов за совместную работу и жителей республики за поддержку, неравнодушное отношение и любовь к региону. Уйба добавил, что Коми и люди этого региона стали для него родными.

28 октября «Ведомости» писали о возможной отставке Уйбы. Среди причин собеседники издания, близкие к администрации президента России, называли межэлитные конфликты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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