Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского

Основатель ЛДПР и ее бессменный председатель (с 1990 по 2022 г., до 1991 г. – ЛДПСС) Жириновский умер в апреле 2022 г. после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов начиная с 12 декабря 1993 г. Был кандидатом на должность президента России от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 гг.