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Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского

Основатель ЛДПР скончался в 2022 году в возрасте 75 лет
Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2026 г. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Провести в 2026 г. мероприятия, посвященные празднованию 80-летия В. В. Жириновского», – говорится в указе.

Руководителем организационного комитета по подготовке мероприятий назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Основатель ЛДПР и ее бессменный председатель (с 1990 по 2022 г., до 1991 г. – ЛДПСС) Жириновский умер в апреле 2022 г. после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов начиная с 12 декабря 1993 г. Был кандидатом на должность президента России от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 гг.

В феврале этого года в ЛДПР сообщили о съемках игрового фильма о политике. Позже стало известно, что роль Жириновского исполнит актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильму «По щучьему велению».

Председатель партии Леонид Слуцкий назвал актера эмоциональным и харизматичным парнем с «правильными ценностями».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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