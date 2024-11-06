Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского

Путин подписал указ о праздновании 80-летия ЖириновскогоОснователь ЛДПР скончался в 2022 году в возрасте 75 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2026 г. Документ опубликован на портале правовых актов.
«Провести в 2026 г. мероприятия, посвященные празднованию 80-летия В. В. Жириновского», – говорится в указе.
Руководителем организационного комитета по подготовке мероприятий назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Основатель ЛДПР и ее бессменный председатель (с 1990 по 2022 г., до 1991 г. – ЛДПСС) Жириновский умер в апреле 2022 г. после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов начиная с 12 декабря 1993 г. Был кандидатом на должность президента России от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 гг.
В феврале этого года в ЛДПР сообщили о съемках игрового фильма о политике. Позже стало известно, что роль Жириновского исполнит актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильму «По щучьему велению».
Председатель партии Леонид Слуцкий назвал актера эмоциональным и харизматичным парнем с «правильными ценностями».