РФ и Казахстан создадут совместные группы историков, «чтобы остудить страсти»
Россия и Казахстан создали совместную группу историков, чтобы «остудить страсти» в вопросах исторической памяти. Об этом по итогам встречи в Астане с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «Ведомостей».
«Здесь периодически, в Казахстане, то в России возникают темы, связанные с нашим общим историческим прошлым и историческим настоящим. И хочу отметить позитивную договоренность, которая была достигнута в принципе о создании совместной группы историков. Это очень полезный шаг, который позволит остудить страсти, периодически вспыхивающие в отдельных частях наших обществ», – сказал Лавров.
Лавров прибыл в Астану накануне визита в страну российского президента Владимира Путина. Это уже вторая за месяц поездка Лаврова в Центральную Азию. В конце октября он совершил визит в Узбекистан и встретился с его президентом Шавкатом Мирзиеевым.