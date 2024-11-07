РФ и Казахстан создадут совместные группы историков, «чтобы остудить страсти»

«Здесь периодически, в Казахстане, то в России возникают темы, связанные с нашим общим историческим прошлым и историческим настоящим. И хочу отметить позитивную договоренность, которая была достигнута в принципе о создании совместной группы историков. Это очень полезный шаг, который позволит остудить страсти, периодически вспыхивающие в отдельных частях наших обществ», – сказал Лавров.