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РФ и Казахстан создадут совместные группы историков, «чтобы остудить страсти»

Ведомости

Россия и Казахстан создали совместную группу историков, чтобы «остудить страсти» в вопросах исторической памяти. Об этом по итогам встречи в Астане с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «Ведомостей».

«Здесь периодически, в Казахстане, то в России возникают темы, связанные с нашим общим историческим прошлым и историческим настоящим. И хочу отметить позитивную договоренность, которая была достигнута в принципе о создании совместной группы историков. Это очень полезный шаг, который позволит остудить страсти, периодически вспыхивающие в отдельных частях наших обществ», – сказал Лавров.

Лавров прибыл в Астану накануне визита в страну российского президента Владимира Путина. Это уже вторая за месяц поездка Лаврова в Центральную Азию. В конце октября он совершил визит в Узбекистан и встретился с его президентом Шавкатом Мирзиеевым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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