Минобороны: за ночь над российскими регионами сбили 17 беспилотников
В ночь на 8 ноября над четырьмя российскими регионами были уничтожены и перехвачены 17 беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Шесть беспилотников были перехвачены над территорией Воронежской области, еще шесть – над Саратовской областью. Четыре БПЛА сбили над Белгородской областью и один – над Брянской.
В Саратове часть обломков сбитого дрона упала в промышленной зоне Заводского района. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
После начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В четырех новых регионах России, включая Запорожскую область, введено военное положение.