Власти Израиля рекомендуют согражданам не посещать матч клуба «Маккаби» в Италии

Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению сразу в нескольких точках города. На видео, распространяемых в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые в масках и с палестинскими флагами, пинающие и избивающие израильских фанатов. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Сообщается, что более 60 человек были задержаны, а местные власти сообщили о десятках раненых.