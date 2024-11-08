Власти Израиля рекомендуют согражданам не посещать матч клуба «Маккаби» в Италии
Совет национальной безопасности Израиля призывает соотечественников воздержаться от похода на матч футбольного клуба «Маккаби» из Тель-Авива в Болонье в Италии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьера.
Призыв связан с недавним нападением на израильских болельщиков в Амстердаме. «В сети продолжаются призывы нанести вред израильтянам и евреям, и есть опасения, что последние события приведут к волне подражания и повторению беспорядков и нападений на израильтян за рубежом», – говорится в сообщении.
Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению сразу в нескольких точках города. На видео, распространяемых в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые в масках и с палестинскими флагами, пинающие и избивающие израильских фанатов. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Сообщается, что более 60 человек были задержаны, а местные власти сообщили о десятках раненых.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в заложники. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.