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Власти Израиля рекомендуют согражданам не посещать матч клуба «Маккаби» в Италии

Ведомости

Совет национальной безопасности Израиля призывает соотечественников воздержаться от похода на матч футбольного клуба «Маккаби» из Тель-Авива в Болонье в Италии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьера.

Призыв связан с недавним нападением на израильских болельщиков в Амстердаме. «В сети продолжаются призывы нанести вред израильтянам и евреям, и есть опасения, что последние события приведут к волне подражания и повторению беспорядков и нападений на израильтян за рубежом», – говорится в сообщении.

Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению сразу в нескольких точках города. На видео, распространяемых в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые в масках и с палестинскими флагами, пинающие и избивающие израильских фанатов. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Сообщается, что более 60 человек были задержаны, а местные власти сообщили о десятках раненых.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в заложники. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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