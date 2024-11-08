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Axios: в телефонном разговоре Трампа с Зеленским участвовал Маск

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск стал участником телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники пишет Axios.

Во время звонка Маск заверил, что продолжит поддерживать Киев с помощью своих спутников Starlink. На запрос Axios предприниматель не ответил.

По словам одного из собеседников Axios, Зеленский счел положительным знаком тот факт, что телефонный разговор с Трампом состоялся так скоро после его победы на выборах. Их беседа длилась около 25 минут. Украинский лидер поздравил Трампа с переизбранием, после чего избранный американский президент заявил, что поддержит Украину, но подробностей не привел.

«Три источника, проинформированные о звонке, сообщили Axios, что, по мнению Зеленского, разговор прошел хорошо и не усилил его беспокойство по поводу победы Трампа. Один источник сказал, что «Зеленский не почувствовал отчаяния», – говорится в материале.

7 ноября Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что позвонил избранному президенту США. Он назвал разговор «отличным», а избирательную кампанию Трампа «поразительной». По словам Зеленского, стороны договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.

27 сентября Трамп встретился с Зеленским в ходе визита последнего в США. Тогда республиканец отмечал, что у него «очень хорошие отношения» и с Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи Трамп заявил, что при победе на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев.

В начале ноября Трамп сообщил в интервью телеведущему Такеру Карлсону, что в случае победы в президентских выборах даст Маску «влиятельную должность» в администрации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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