Axios: в телефонном разговоре Трампа с Зеленским участвовал Маск
Американский предприниматель Илон Маск стал участником телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники пишет Axios.
Во время звонка Маск заверил, что продолжит поддерживать Киев с помощью своих спутников Starlink. На запрос Axios предприниматель не ответил.
По словам одного из собеседников Axios, Зеленский счел положительным знаком тот факт, что телефонный разговор с Трампом состоялся так скоро после его победы на выборах. Их беседа длилась около 25 минут. Украинский лидер поздравил Трампа с переизбранием, после чего избранный американский президент заявил, что поддержит Украину, но подробностей не привел.
«Три источника, проинформированные о звонке, сообщили Axios, что, по мнению Зеленского, разговор прошел хорошо и не усилил его беспокойство по поводу победы Трампа. Один источник сказал, что «Зеленский не почувствовал отчаяния», – говорится в материале.
7 ноября Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что позвонил избранному президенту США. Он назвал разговор «отличным», а избирательную кампанию Трампа «поразительной». По словам Зеленского, стороны договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.
27 сентября Трамп встретился с Зеленским в ходе визита последнего в США. Тогда республиканец отмечал, что у него «очень хорошие отношения» и с Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи Трамп заявил, что при победе на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев.
В начале ноября Трамп сообщил в интервью телеведущему Такеру Карлсону, что в случае победы в президентских выборах даст Маску «влиятельную должность» в администрации.