Axios: в телефонном разговоре Трампа с Зеленским участвовал Маск

27 сентября Трамп встретился с Зеленским в ходе визита последнего в США. Тогда республиканец отмечал, что у него «очень хорошие отношения» и с Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи Трамп заявил, что при победе на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев.