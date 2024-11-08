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Tesla достигла капитализации в $1 трлн на фоне победы Трампа

Ведомости

Рыночная капитализация автомобильной компании американского бизнесмена Илона Маска Tesla достигла $1 трлн на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, передает Reuters со ссылкой на данные рынка.

Акции компании выросли примерно на 27% на этой неделе после победы Трампа. Инвесторы компании оптимистично настроены относительно того, что возвращение бывшего президента в Белый дом может принести пользу Tesla, так как Маск активно поддерживал республиканца в ходе предвыборной кампании.

Ранее Трамп в случае победы в президентских выборах США обещал дать Маску «влиятельную должность» в администрации. В конце августа стало известно, что Трамп предложил Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации. Сам предприниматель заявил о намерении улучшить эффективность государственного регулирования и решить вопрос с бюрократией: «У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить».

7 ноября Bloomberg сообщил, что победа Трампа принесла $64 млрд дохода десяти богатейшим людям мира. На первом месте среди лидеров по прибыли оказался бизнесмен Илон Маск – его состояние увеличилось до $290,3 млрд. Далее идет основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого достигло $228,3 млрд. Прибыль также получил председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон, чье состояние увеличилось до $193,5 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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