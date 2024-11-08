Tesla достигла капитализации в $1 трлн на фоне победы Трампа
Рыночная капитализация автомобильной компании американского бизнесмена Илона Маска Tesla достигла $1 трлн на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, передает Reuters со ссылкой на данные рынка.
Акции компании выросли примерно на 27% на этой неделе после победы Трампа. Инвесторы компании оптимистично настроены относительно того, что возвращение бывшего президента в Белый дом может принести пользу Tesla, так как Маск активно поддерживал республиканца в ходе предвыборной кампании.
Ранее Трамп в случае победы в президентских выборах США обещал дать Маску «влиятельную должность» в администрации. В конце августа стало известно, что Трамп предложил Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации. Сам предприниматель заявил о намерении улучшить эффективность государственного регулирования и решить вопрос с бюрократией: «У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить».
7 ноября Bloomberg сообщил, что победа Трампа принесла $64 млрд дохода десяти богатейшим людям мира. На первом месте среди лидеров по прибыли оказался бизнесмен Илон Маск – его состояние увеличилось до $290,3 млрд. Далее идет основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого достигло $228,3 млрд. Прибыль также получил председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон, чье состояние увеличилось до $193,5 млрд.