Tesla достигла капитализации в $1 трлн на фоне победы Трампа

Ранее Трамп в случае победы в президентских выборах США обещал дать Маску «влиятельную должность» в администрации. В конце августа стало известно, что Трамп предложил Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации. Сам предприниматель заявил о намерении улучшить эффективность государственного регулирования и решить вопрос с бюрократией: «У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить».