Футболистам украинского клуба «Полтава» выдали повестки перед игрой

«Это команда "СК Полтава", которая в прошлые выходные ехала на домашний матч чемпионата <...>, их автобус остановили военные, и команду после этого отвезли в ТЦК. Из того, что мне сказали, [следует, что] поголовно выписывали всем повестки», – сказал журналист (цитата по ТАСС).