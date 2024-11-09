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Футболистам украинского клуба «Полтава» выдали повестки перед игрой

Ведомости

Команду украинского футбольного клуба «СК Полтава» перед матчем отправили в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для вручения повесток. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в своем YouTube-канале.

По словам Бурбоса, на минувшей неделе он обратил внимание на распространяемое в сети видео, снятое в автобусе.

«Это команда "СК Полтава", которая в прошлые выходные ехала на домашний матч чемпионата <...>, их автобус остановили военные, и команду после этого отвезли в ТЦК. Из того, что мне сказали, [следует, что] поголовно выписывали всем повестки», – сказал журналист (цитата по ТАСС).

По его словам, после посещения ТЦК футболистов отпустили, но выиграть матч им не удалось – «настроение было не то».

6 ноября депутат парламента страны Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 7 февраля 2025 г.

22 октября «Ведомости» писали, что после массовой проверки на Украине были выявлены множественные случаи оформления фальшивых инвалидностей для должностных лиц через медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Зеленский подписал указ, предполагающий создание законопроекта о ликвидации МСЭК и формирование органа, который их заменит. «Страна.ua» сообщала, что МСЭК представляли собой коррупционную вертикаль для решения вопросов по избежанию мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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