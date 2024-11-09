Футболистам украинского клуба «Полтава» выдали повестки перед игрой
Команду украинского футбольного клуба «СК Полтава» перед матчем отправили в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для вручения повесток. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в своем YouTube-канале.
По словам Бурбоса, на минувшей неделе он обратил внимание на распространяемое в сети видео, снятое в автобусе.
«Это команда "СК Полтава", которая в прошлые выходные ехала на домашний матч чемпионата <...>, их автобус остановили военные, и команду после этого отвезли в ТЦК. Из того, что мне сказали, [следует, что] поголовно выписывали всем повестки», – сказал журналист (цитата по ТАСС).
По его словам, после посещения ТЦК футболистов отпустили, но выиграть матч им не удалось – «настроение было не то».
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