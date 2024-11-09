За ночь ПВО сбила 50 беспилотников над российскими регионами
28 дронов сбили над территорией Брянской области, 12 – над Курской, четыре над Новгородской областью, по два над Смоленской и Тульской областями и по одному над Орловской и Тверской.
В результате попытки атак в Брянской области пострадавших и разрушений нет, написал утром в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. «На местах работают оперативные и экстренные службы», – добавил он.
«Жертв, пострадавших и разрушений нет», – прокомментировал атаки губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В ночь на 8 ноября 17 дронов были перехвачены над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями. В Саратове часть обломков сбитого беспилотника упала в промышленной зоне Заводского района. О пострадавших не сообщалось.
Всего за неделю спецоперации со 2 по 8 ноября российские силы ПВО сбили 290 беспилотников, самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь ракет ATACMS.