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За ночь ПВО сбила 50 беспилотников над российскими регионами

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили 50 украинских БПЛА за ночь, сообщили в Минобороны.

28 дронов сбили над территорией Брянской области, 12 – над Курской, четыре над Новгородской областью, по два над Смоленской и Тульской областями и по одному над Орловской и Тверской.

В результате попытки атак в Брянской области пострадавших и разрушений нет, написал утром в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. «На местах работают  оперативные и экстренные службы», – добавил он.

«Жертв, пострадавших и разрушений нет», – прокомментировал атаки губернатор Новгородской области Андрей Никитин. 

В ночь на 8 ноября 17 дронов были перехвачены над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями. В Саратове часть обломков сбитого беспилотника упала в промышленной зоне Заводского района. О пострадавших не сообщалось. 

Всего за неделю спецоперации со 2 по 8 ноября российские силы ПВО сбили 290 беспилотников, самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь ракет ATACMS. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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