По его словам, угроза со стороны террористов сохраняется. Украина утверждает, что подверглась агрессии, но при этом намеревается нанести ущерб Мали. Министр поинтересовался, почему страна, которая не проявляла враждебности по отношению к Украине, стала мишенью. Он также попросил озвучить причины, по которым Украина поддерживает определенные группировки для дестабилизации Мали и официально заявляет об этом.