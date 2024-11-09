МИД Мали: террористы на севере страны подтвердили сотрудничество с Украиной
Террористы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Абдулайе Диоп на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
«Недавно некоторые террористы на севере Мали также подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Это вызывает у нас серьезную обеспокоенность», – подчеркнул Диоп (цитата по ТАСС).
По его словам, угроза со стороны террористов сохраняется. Украина утверждает, что подверглась агрессии, но при этом намеревается нанести ущерб Мали. Министр поинтересовался, почему страна, которая не проявляла враждебности по отношению к Украине, стала мишенью. Он также попросил озвучить причины, по которым Украина поддерживает определенные группировки для дестабилизации Мали и официально заявляет об этом.
Диоп указал на недопустимость этого. Мали, Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН с призывом к Украине взять на себя ответственность за произошедшее. Терроризм, с которым сталкивается Мали, создан искусственно и имеет политические цели, отметил министр.
4 августа посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала из-за публикации в социальных сетях видео с поддержкой террористов в Мали. Утверждалось, что дипломат «выразил безоговорочную поддержку террористической атаке», совершенной в июле на севере Мали туарегскими повстанцами и членами Группы поддержки ислама и мусульман против вооруженных сил Мали. В ходе боестолкновений в Мали повстанцы убили как минимум 84 бойцов российской ЧВК «Вагнер» и 47 малийских солдат, писало агентство Reuters со ссылкой на движение.
5 августа Мали разорвала дипотношения с Украиной, заявив, что страна нарушает суверенитет Мали и представляет собой поддержку международного терроризма. 6 августа аналогичное решение приняло правительство Нигера. МИД Украины назвал решение Нигера обидным и отметил, что обвинения страны в ее адрес «не выдерживают никакой критики, являются безосновательными и не соответствующими действительности». 9 ноября в МИД РФ заявили, что украинские власти открыто поддерживают террористические группировки в Африке, логично, что Мали и Нигер решили разорвать с Киевом дипотношения.